مبادرات استباقية ذكية تعزز ريادة دبي عالمياً في "الطرق والتنقل المستدام"

تجسد منظومة الطرق في دبي تحولاً متقدما نحو الإدارة الاستباقية القائمة على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، في نهج متكامل أسهم في تحقيق الريادة العالمية في جودة الطرق بنسبة 96.65%، ضمن إطار يدعم مستهدفات جودة الحياة والتنقل المستدام في الإمارة.

ويقوم هذا التحول على توظيف تقنيات متقدمة لرصد حالة الطرق دون التأثير على الحركة المرورية، أبرزها تقنية لقياس التشققات بالليزر، إلى جانب أجهزة قياس الوعورة التي تحدد مؤشر IRI بدقة عالية، حيث تُدمج هذه البيانات ضمن نظام إدارة الرصف (PMS) الذي يحلل الحالة الفعلية للطرق ويضع سيناريوهات صيانة استباقية دقيقة.

وانعكس هذا التكامل التقني على جودة البنية التحتية، ليس فقط من حيث الكفاءة، بل أيضا من حيث السلامة المرورية، إذ أسهم الكشف المبكر عن الأضرار ومعالجتها قبل تفاقمها في رفع مستوى راحة القيادة وتقليل الاهتزازات، والحد من المخاطر المرتبطة بتدهور سطح الطريق، ما عزز انسيابية الحركة المرورية، ورفع مؤشر راحة القيادة إلى %89.

ويعتمد هذا النموذج على إدارة ذكية للأصول من خلال تحليل البيانات الضخمة وفق نموذج 5VS، بما يتيح التنبؤ بمعدلات التدهور المستقبلية، وتحديد أولويات التدخل، وإعداد خطط صيانة قصيرة وطويلة المدى، في إطار يعزز كفاءة اتخاذ القرار ويدعم توجهات دبي نحو بنية تحتية مرنة ومستدامة.

وفي موازاة ذلك، يدعم نظام (١ Traffic) إدارة الحركة المرورية عبر تحليل البيانات الحية والتنبؤ بالحركة المستقبلية، ما يتيح فعيل استجابات مرورية فورية للحد من الازدحام، وعرض الحلول بشكل مباشر على اللوحات الذكية المنتشرة في الإمارة، ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

كما امتد النهج الاستباقي إلى إدارة أصول الطرق باستخدام تقنية LiDAR، التي أسهمت في بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة للبنية التحتية، ما أدى إلى رفع كفاءة إدارة الأصول وتحسين التخطيط لأعمال الصيانة، وخفض التكاليف التشغيلية والطارئة، محققا نسبة 95% في مؤشر جودة أصول الطرق.

وتؤكد هذه النتائج أن التكامل بين التقنيات الذكية والبيانات الضخمة لم يعد خيارا تطويرياً، بل أصبح أساساً لإدارة شبكة طرق متقدمة، توازن بين الكفاءة والاستدامة والسلامة، وتدعم مكانة دبي كإحدى المدن الرائدة عالميا في جودة البنية التحتية والتنقل الذكي.