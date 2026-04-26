مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تبدأ تخصيص المساكن الجاهزة للمواطنين في «وادي العمردي» و«العوير»





البيان

تزامناً مع عام الأسرة 2026، وتنفيذاً لتوجيهات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن بدء تخصيص مساكن مشروعي "وادي العمردي" و"العوير"، بقيمة 1.6 مليار درهم، والتي تعتبر أكبر دفعة من المساكن الجاهزة تمنح للمواطنين، إضافة إلى تنفيذ مكرمة سموّها بقيمة 83 مليون درهم لتأثيث مساكن المستفيدين من الوحدات السكنية، وذلك وفق آلية حديثة تضمن الكفاءة والشفافية في عمليات التخصيص.

وقال محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: "تعتمد مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في آلية التخصيص على أحدث التقنيات الذكية لضمان أعلى معايير الحوكمة والكفاءة والفعالية، بما يحقق الراحة للمتعاملين والتسهيل عليهم. والتخصيص يعتمد على نظام الحجز الرقمي عبر تطبيق "دبي الآن"، وسيتم التواصل مع المستفيدين من قبل فريق مركز الاتصال في المؤسسة ودعوتهم لزيارة مركزي تخصيص المساكن الواقعين في مشروعي وادي العمردي والعوير، اللَّذين يستقبلان المتعاملين من الاثنين إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 9:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً."