جامعة الإمارات تشارك في " الزراعي الإماراتي 2026"

تشارك جامعة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بـكلية الزراعة والطب البيطري في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026، الذي يختتم فعالياته اليوم بمركز أدنيك العين.

وقال الدكتور محمد عبدالمحسن سالم اليافعي، عميد كلية الزراعة والطب البيطري، إن مشاركة الكلية هذا العام تأتي محملة بالعديد من الأنشطة البحثية والطلابية المبتكرة حيث يستعرض الجناح أهم المشاريع البحثية التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية، مع التركيز بشكل خاص على الأبحاث التي يقدمها طلبة الدراسات العليا.

وأوضح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الجناح يتضمن تسليط الضوء على مشاريع ذات أثر اقتصادي ملموس، من أبرزها "مشروع إكثار نبات الفطر" بطرق اقتصادية مبتكرة تعتمد على استغلال المخلفات البيئية ومنتجات شجر النخيل والنباتات المحلية، مما يعزز من مفهوم التدوير الزراعي والاستدامة كما يشهد الجناح عرضاً لتقنيات المستقبل في التصنيع الغذائي، حيث يتم استعراض استخدام "الطابعة ثلاثية الأبعاد (3D)" في إنتاج بعض المأكولات ومصادر البروتين المبتكرة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في قطاع الصناعات الغذائية الوطنية.

ونظمت الكلية حلقة نقاشية متخصصة بعنوان "الأمن الغذائي والاستدامة" بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين وصنّاع القرار، لبحث التحديات والفرص المرتبطة بتعزيز الإنتاج المحلي، وتبني الحلول التقنية المتقدمة، كما تتضمن المشاركة تنظيم “مسابقة الملصقات العلمية" بمشاركة عدد من الجامعات الوطنية، بهدف دعم البحث العلمي، وتشجيع الطلبة على تقديم مشاريع ابتكارية، تسهم في تطوير القطاع الزراعي والبيئي.

وتجسد المشاركة حرص الجامعة على ترسيخ دورها كمركز رائد للبحث العلمي والابتكار، وشريك استراتيجي في دعم المبادرات الوطنية، بما يعزز من تحقيق رؤية الدولة نحو أمن غذائي مستدام وتنمية زراعية قائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.