سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع مجلس الشارقة للإعلام

ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، اجتماع المجلس الذي عُقد في مسرح المجاز، وناقش عددا من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الجهات الإعلامية، والخطط المستقبلية بما ينعكس على الارتقاء بالمنظومة الإعلامية في الإمارة وتحقيق إستراتيجيتها المعتمدة.

وثمّن سموه، الدور البارز الذي تضطلع به المؤسسات الإعلامية خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، مشيداً بها وبما تتحلى به من شفافية في نقل الأحداث، والعمل وفق خطط معتمدة وجاهزية عالية لمواكبة المستجدات وإيصال الصورة الكاملة للمتابعين، بما يعكس مستوى الاحترافية والمصداقية في نقل الأخبار، ودورها المحوري في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ الثقة بالمعلومة المكتملة.

ووجّه سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الشكر والتقدير للجهات على الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي على المستوى الإعلامي في الإمارة، مشيداً سموه بالأداء الإستراتيجي للجهات الإعلامية للعام الماضي، والتي حققت العديد من الإنجازات، وأسهمت في تعزيز مكانة الإعلام وترسيخ حضوره الفاعل، الأمر الذي يعكس تكامل الجهود وتنسيقها، ويؤكد المضي قدماً نحو تحقيق مزيد من التميز والريادة في العمل الإعلامي.

وناقش المجلس نتائج أداء المؤشرات المشتركة للجهات الإعلامية لعام 2025م، حيث بلغ متوسط أدائها 95%، ما يدل على كفاءة العمل الإعلامي وتكامل الأدوار، ويعكس مستوى عال من الالتزام بتحقيق الأهداف الإستراتيجية والارتقاء بجودة الأداء المؤسسي.

واطلع المجلس على تقرير الربع الأول لمجلس الشارقة للإعلام الذي تناول الخدمات والأنشطة الإعلامية مثل تصاريح التصوير والتصاريح الإعلامية ذات الطابع التجاري، والاتفاقيات والشراكات التي أبرمت مع الشركاء الإستراتيجيين، إلى جانب المشروعات المتعلقة بتطوير الخدمات الإعلامية المقدمة ونسب إنجازها.

وتناول الاجتماع تقرير أداء قنوات ومنصات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون خلال الربع الأول من عام 2026م، حيث سجلت نمواً ملحوظاً في عدد المشاهدات عبر القنوات التابعة لها على المستويين المحلي والعربي، إلى جانب تحقيق منصة "مرايا" أكثر من 10 ملايين زيارة للتطبيق خلال الفترة ذاتها، الأمر الذي يؤكد جودة المحتوى الإعلامي وقدرته على الوصول إلى جمهور واسع ومتفاعل.

واطلع المجلس على مستجدات تطوير منصة الإعلام التابعة للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وهي منصة رقمية متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تطوير منظومة العمل الإعلامي الحكومي وتعزيز كفاءته من مرحلة إنشاء المحتوى وصولاً لقياس الأثر.

وتوفر المنصة بيئة موحدة تجمع وظائف الاتصال الحكومي المختلفة في نظام واحد مترابط، يشمل إعداد البيانات الصحفية، والتحليل وإعداد التقارير، والرصد الإعلامي الذي يغطي وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية، إلى جانب الأرشيف الذكي، وخاصية البحث السريع والوصول الفوري إلى المعلومات، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل وقت إعداد المحتوى بنسبة تصل إلى 40%، وخفض جهد التوزيع بنسبة 50%، وتسريع الوصول إلى المواد والأصول الإعلامية بنسبة 70%.

وتعرف المجلس على مستجدات العمل في مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، واكتمال مرحلة تصميم استديوهات شمس التي يضم 5 استديوهات إنتاج، و17 وحدة إبداعية، ومبان مخصصة لدعم الإنتاج وما بعد الإنتاج، بالإضافة إلى تفاصيل واحة شمس للإبداع، وعدد الرخص التجارية المسجلة في المدينة وأداء مركز أعمال شمس، ونتائج الدورة الثانية من جائزة شمس للمحتوى العربي التي شارك بها 1210 مشاركين من دول عربية عدة.

حضر الاجتماع إلى جانب سموه، كل من محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وراشد عبدالله العوبد، مدير عام مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وسالم علي الغيثي، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعلياء بوغانم السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحصة عبدالله الحمادي، مساعد الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام.