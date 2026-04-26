مكتوم بن محمد يطلع على تقرير "الدين العام للحكومة الاتحادية 2022-2025"

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن التخطيط المالي المستدام رسّخ صدارة الإمارات على خارطة الريادة العالمية في جميع المجالات، لتكون الدليل بأن رؤية القيادة الرشيدة هي من تصنع المعجزات وتحقق الطموحات.

وقال سموه: "اطّلعت على تقرير "الدين العام للحكومة الاتحادية 2022-2025"، و الذي يعكس الكفاءة المالية العالية لحكومة دولة الإمارات، حيث تم طرح 23 مزاداً لصكوك الخزينة الإسلامية بقيمة إجمالية بلغت 27 مليار درهم، و 8 مزادات لسندات الخزينة الحكومية بإجمالي إصدارات بلغت 11.2 مليار درهم حتى نهاية ديسمبر 2025".

وأضاف سموه: "كما شملت الإنجازات 4 إصدارات رئيسية خلال الأعوام من 2021 حتى 2024، بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار، وتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية وناسداك دبي، وحققت معدلات اكتتاب تجاوزت خمسة أضعاف حجم الطرح".

