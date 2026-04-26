محمد بن زايد يستقبل مستشار الأمن الوطني في الهند





استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، معالي أجيت دوفال مستشار الأمن الوطني في جمهورية الهند.

ونقل معالي المستشار إلى سموه خلال اللقاء تحيات دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.. فيما حمله سموه تحياته إلى رئيس الوزراء وتمنياته لبلده وشعبه مزيداً من التطور والنماء

وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وأمن الطاقة العالمي.

حضر اللقاء..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.