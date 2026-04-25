هند بنت مكتوم توجه ببدء تخصيص مساكن مشروعي "وادي العمردي" و"العوير" بـ 1.6 مليار درهم وإنشاء قاعتي أفراح ومناسبات

تزامناً مع عام الأسرة 2026، وجهت حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بحزمة مبادرات نوعية لتعزيز الاستقرار المجتمعي وتمكين الأسر في دبي، وذلك ضمن المرحلة الثانية من "برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة"، الذي يعد مبادرة شاملة تهدف إلى دعم تأسيس ونمو الأسر في دبي، وترسيخ القيم المجتمعية، وتعزيز جودة حياة الأسر، إضافة إلى توفير بيئة اجتماعية محفزة لها، وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.

ووجهت سموها ببدء تخصيص مساكن مشروعي "وادي العمردي" و"العوير"، بقيمة 1.6 مليار درهم، وبمكرمة بقيمة 83 مليون درهم لتأثيث مساكن المستفيدين من الوحدات السكنية، وذلك وفق آلية حديثة تضمن الكفاءة والشفافية في عمليات التخصيص، كما وجهت سموها بإنشاء قاعتين بقيمة 63 مليون درهم، الأولى لأفراح المواطنين في منطقة العوير الأولى بقيمة 40 مليون درهم، والثانية للمناسبات وتعد أول قاعة مناسبات في الهواء الطلق مخصصة للمواطنين في حديقة مشرف الوطنية بتصاميم مرنة تناسب مختلف فصول السنة، بقيمة 23 مليون درهم.

وتعتبر هذه الدفعة من المساكن المخصصة في مشروعي وادي العمردي والعوير بإجمالي 830 مسكناً أكبر دفعة من المساكن الجاهزة تُمنح للمواطنين منذ تأسيس مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وهو ما يعكس التوسّع النوعي في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري وجودة الحياة لمواطني إمارة دبي.

وتجسّد هذه المبادرات ترجمة عملية لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في بناء نموذج تنموي فريد، يرتكز على مشاريع متكاملة يكون لها أثر مباشر على تعزيز الاستقرار المجتمعي وتمكين الأسر المواطنة عبر منظومة عمل شاملة توازن بين مشاريع إسكانية نوعية وجودة البنية التحتية وفاعلية واستدامة الرعاية الاجتماعية، بما يرسخ مكانة دبي كأفضل مدينة لجودة الحياة.

ترسيخ القيم الأصيلة

وأكدت سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم أن «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» يواصل ترسيخ القيم الأصيلة للأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارها، تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بوضع الأسرة في صدارة الأولويات الوطنية، باعتبارها الركيزة الأساسية لمجتمع متماسك ومستدام.

وأضافت سموها أن تخصيص مساكن مشروعي «وادي العمردي» و«العوير» بقيمة 1.6 مليار درهم يعزز الترابط المجتمعي، ويوفر منظومة متكاملة تدعم الاستقرار السكني وتمكين الأسرة الإماراتية، بما يسهم في إعداد أجيال واثقة ومتمسكة بهويتها وقادرة على الإسهام في مسيرة التنمية وصون المكتسبات الوطنية.

مشروع العوير

ويضم مشروع العوير 398 وحدة سكنية بمعايير عصرية ضمن فئة المنح، وبميزانية إجمالية تبلغ أكثر من 734 مليون درهم، ورُوعي في تصميم المشروع الانسجام مع الطابع المحلي للمنطقة، والالتزام بأعلى معايير الاستدامة والتكامل المجتمعي، مع ضمان مرونة التوسعة المستقبلية لتلبية احتياجات الأسر.

ويشمل المشروع بنية تحتية متقدمة، وشبكات طرق حديثة، ومرافق مجتمعية وخدمية، مثل الحدائق العامة، والمجالس، كما تتميز كل وحدة سكنية بمساحات واسعة تتضمن أربع غرف نوم، ومجلساً، وصالة، ومطبخاً عصرياً، ومرافق خدمية، ما يعزز من مستوى الراحة والاستقرار للأسرة.

مشروع وادي العمردي

ويتضمن مشروع وادي العمردي 432 وحدة سكنية ضمن فئة المنح، بميزانية معتمدة تبلغ أكثر من 767 مليون درهم، وقد تم تصميم الوحدات لتلائم احتياجات الأسر الإماراتية من خلال توفير نماذج معمارية مرنة تراعي الخصوصية وتدعم التوسع المستقبلي.

وتتكون كل وحدة سكنية في مشروع وادي العمردي من أربع غرف نوم، ومجلس، وصالة، ومطبخ، ومرافق خدمية، كما تم تخصيص مساحات خارجية ضمن كل قطعة أرض، تتيح التوسعة المستقبلية أو إنشاء ملاحق خدمية وفق احتياجات السكان، في إطار تصميم متكامل يدعم الاستدامة ويراعي أعلى معايير جودة الحياة.

قاعتان للأفراح والمناسبات

وتشمل مبادرات المرحلة الثانية من برنامج "الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة": إنشاء قاعة أفراح جديدة للمواطنين في منطقة العوير الأولى بقيمة 40 مليون درهم، وبالشراكة مع القطاع الخاص، دعماً لاستراتيجية دبي صديقة للأسرة، حيث تتسع القاعة لنحو 500 شخص، وتخدم أكثر من 60 ألف مواطن في المنطقة، وذلك بهدف دعم المقبلين على الزواج، وتوفير بيئة ميسّرة لإقامة الأفراح، بما يسهم في تخفيف تكاليف الزواج وتعزيز الاستقرار الأسري.

كما تشمل المبادرات، إنشاء أول قاعة مناسبات في الهواء الطلق مخصصة للمواطنين في حديقة مشرف الوطنية بتصاميم مرنة تناسب مختلف فصول السنة، بقيمة 23 مليون درهم، بما يوفر خيارات متنوعة لإقامة المناسبات العائلية في بيئة طبيعية، وذلك ضمن نموذج الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص، بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع في دعم المبادرات الأسرية، ويضمن استدامتها.

وينسجم "برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة" مع الرؤية الاستراتيجية لأجندة دبي الاجتماعية 33 الهادفة لجعل الأسرة الإماراتية في دبي الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية، كما يحقق مستهدف تشجيع زيادة الأسر الإماراتية في دبي إلى الضعف بحلول عام 2033.

إنجازات المرحلة الأولى من البرنامج

ويأتي إطلاق مبادرات المرحلة الثانية من برنامج "الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة" امتداداً لنجاح المرحلة الأولى التي أسهمت في تأسيس أكثر من 1100 أسرة إماراتية في دبي، وتنظيم 1149 عرساً منذ انطلاق البرنامج.

كما سجل برنامج “أعراس دبي”، الذي يتميز بتغطية تكاليف حفلة الزفاف الرئيسية، وتوفير قاعات الزفاف ومجالس الأحياء بالمجان، نمواً ملحوظاً في مؤشراته، إذ ارتفع عدد الأعراس المنجزة من خلال البرنامج بنسبة 44% في عام 2025 مقارنة بعام 2024، وزادت نسبة المشاركة في البرنامج بنسبة 43.5% خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق، إلى جانب ارتفاع عدد عقود الزواج بنسبة 13.9%.

وحقق البرنامج أثراً إيجابياً على مستوى جودة الحياة، حيث بلغت نسبة سعادة المستفيدين 97%، فيما بلغ عدد المواليد الجدد 136 مولوداً.

واستفاد أكثر من 2100 شخص من البرامج التوعوية والتأهيلية التي يقدمها برنامج "الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة"، والتي شملت برنامج "ابدأها صح" والذي يقدم خدمات التوعية بالحقوق الزوجية وبناء أسس التفاهم بين الزوجين، وبرنامج "الثقافة المالية للأسرة"، الذي يعزز مفاهيم التخطيط المالي السليم وإدارة الموارد الأسرية بكفاءة، إضافة إلى برنامج "كيف تبني مسكنك؟" والذي يهدف إلى توعية الأزواج بخطوات بناء المنزل بأسلوب واعٍ ومرن.