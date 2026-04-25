محمد بن راشد: الإمارات اختارت صناعة الأمل وبناء الحياة والوقوف مع الإنسان أينما كان

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الأمناء لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، واعتمد سموه خلاله تقرير الأعمال السنوي حيث كان إجمالي إنفاق المؤسسة خلال العام السابق 2.3 مليار درهم.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "ترأست اجتماع مجلس الأمناء لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.. اعتمدنا خلاله تقرير الأعمال السنوي حيث كان إجمالي إنفاق المؤسسة خلال العام السابق 2.3 مليار درهم.. ووصلت المساعدات لأكثر من 165 مليون نسمة في 122 دولة".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "الإمارات اختارت صناعة الأمل.. واختارت بناء الحياة.. واختارت الوقوف مع الإنسان أينما كان".