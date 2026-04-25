«الأرصاد»: درجات الحرارة تلامس الـ 41



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب شرقاً، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار، والرياح شمالية شرقية - شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 إلى 25 تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة، والخليج العربي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج.



ويحدث المد الأول عند الساعة 22:30، والمد الثاني 48:07، والجزر الأول عند الساعة 14:15، والجزر الثاني عند الساعة 02:11، ويكون بحر عمان خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:32، والمد الثاني عند الساعة 05:29، والجزر الأول عند الساعة 21:10، والجزر الثاني عند الساعة 42:23، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 41 درجة مئوية في العين، و32 درجة في دلما، فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 23 درجة مئوية في السلع، و29 درجة مئوية في الفجيرة.