أمير قطر والرئيس الأمريكي يستعرضان هاتفياً الأوضاع الإقليمية





استعرض صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر هاتفيا اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما مستجدات اتفاق وقف إطلاق النار، والجهود الدولية الرامية إلى تثبيته، إلى جانب بحث تداعيات الأوضاع على أمن الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني شدد خلال الاتصال الهاتفي على ضرورة خفض التوتر ودعم الحلول السلمية، مؤكدا استمرار دولة قطر في التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم جهود الوساطة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.