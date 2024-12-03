احتفالات وطنية وتراثية تجسد الانتماء وتعزز الهوية

تواصلت أفراح الوطن بعيد الاتحاد الـ53 عبر مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي جسدت روح الانتماء وعززت الهوية الوطنية، حيث احتفلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بالمناسبة بحضور الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إلى جانب مساعديه وكوادر الإدارة من العسكريين والمدنيين.

وشملت الاحتفالات في المقر الرئيسي عروضاً مميزة، حيث شارك 455 موظفاً في عرض عسكري وشكّلوا لوحة بشرية لصورة المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، في تعبير إبداعي عن مكانتهما في قلوب أبناء الإمارات. كما تضمنت الفعاليات إعلان الفائز بمسابقة «أجمل صورة»، ومعرض اليوم الوطني، وعروضاً لفرقة العيّالة الشعبية.

وفي مطارات دبي، رفرفت أعلام الدولة بأكثر من 200 موقع استقبالاً للمسافرين بروح وطنية مبهجة، وامتدت الفعاليات إلى قرية حتا التراثية.

واحتفى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بعيد الاتحاد الـ53 عبر تنظيم فعاليات متنوعة عكست الجوانب الحضارية والثقافية والتراثية التي تميز المجتمع الإماراتي، وسلطت الضوء على تاريخ الإمارات وإرثها العريق وثقافتها الأصيلة.

حضر الاحتفال معالي العلّامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي والدكتور عمر حبتور الدرعي، نائب رئيس المجلس، والدكتورة ماريا الهطالي، الأمين العام للمجلس، وأصحاب السعادة والفضيلة أعضاء المجلس، ومنسوبيه.

ورفع معالي العلّامة بن بيّه، باسم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة.

واستعرض معاليه جوانب من سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيراً إلى أنه كان مدرسة في حب الخير لوطنه ومواطنيه ولأمته والناس أجمعين، ومثالاً على نفاذ البصيرة وبعد النظر ووضوح الرؤية، وقدوة في بذل الخير للغير ومساعدة القريب والغريب، ومثلاً في الرّيادة والتطلّع للأفضل.

وأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي أنَّ عيد الاتحاد مناسبةٌ غالية، تستدعي مقاصدها الفخر بالوطن والاعتزاز بتاريخه ورموزه وقيادته، وإعلاء قيم الولاء والانتماء للقيادة وللوطن، وإظهار قيم الفرح والبهجة والتعاون والمحبة.

فعاليات

كما احتفلت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية بعيد الاتحاد الـ53، بحضور الدكتور محمد عتيق الفلاحي المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والسفير عبدالله محمد المعينة مصمم علم دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة مهنا عبيد المهيري نائب المدير العام بالمؤسسة، وموظفي المؤسسة برفقة أسرهم.

كما احتفت قطاعات القيادة العامة لشرطة دبي، بعيد الاتحاد الـ53، بحضور مساعدي القائد العام لشرطة دبي، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والموظفين من الضباط والأفراد.

وتضمنت الاحتفاليات فعاليات مُتنوعة تجسد الهوية الوطنية، وتعكس قيم الولاء والانتماء، فيما تزينت المباني بالأعلام والشعارات وصور القيادة الرشيدة، إضافة إلى تقديم عروض للأعمال اليدوية والحرف المحلية الإماراتية، وتقديم ضيافة للأكلات التراثية، وتوزيع حلويات وهدايا رمزية.