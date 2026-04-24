محمد بن راشد يعلن عن أكبر مصنع وقفي للتمور في العالم لمكافحة الجوع

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، انطلاق العمل على مشروع إنساني عالمي يهدف إلى مكافحة الجوع وسوء التغذية، من خلال إنشاء أكبر مصنع وقفي للتمور على مستوى العالم.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "بدأت مبادرات محمد بن راشد بالتعاون مع الشركاء العمل على أكبر مصنع وقفي للتمور في العالم … الهدف انتاج 150 مليون وحدة غذائية مدعمة بالتمر سنوياً مخصصة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية ولمكافحة الجوع في المجتمعات الأقل حظاً".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "حبانا الله في الإمارات والمنطقة بهذه النخلة المباركة .. عشنا عليها .. وعاشت عليها الكثير من المجتمعات .. واليوم نسعى لتحويلها لمنتج غذائي عالي القيمة يساهم في مكافحة الجوع حول العالم . والله الموفق أولاً وآخراً".