أمام رئيس الدولة.. أعضاء "تنفيذي أبوظبي" الجدد يؤدون اليمين القانونية

أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، الأعضاء الجدد في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.. بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وقد أدى اليمين كل من معالي شامس علي الظاهري، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس دائرة تنمية المجتمع؛ ومعالي محمد تاج الدين القاضي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس دائرة التعليم والمعرفة.

وهنأ صاحب السمو رئيس الدولة أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الجُدد، متمنياً لهم وبقية أعضاء المجلس التوفيق والنجاح في أداء مهامهم لتعزيز منظومة العمل الحكومي في الإمارة ومواصلة الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى المجتمع، إضافة إلى الإسهام في إنجاح خطط التنمية المستدامة والشاملة في أبوظبي لتحقيق تطلعاتها تجاه المستقبل.

وأكد سموه أن تعزيز جودة الحياة على مختلف المستويات داخل إمارة أبوظبي يمثل أولوية أساسية ونهجاً متواصلاً.

والتقطت لسموه مع أعضاء المجلس التنفيذي الصور الجماعية.

حضر مراسم أداء اليمين.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.