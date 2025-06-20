الإمارات نموذج عالمي في التصدي لآفة المخدرات

أكد القاضي الدكتور حاتم فؤاد علي، الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن دولة الإمارات نموذج عالمي رائد في التصدي لآفة المخدرات والوقاية منها.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش ملتقى الوقاية من المخدرات 2025، الذي انطلقت أعماله أمس في أبوظبي، إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعمل بشراكة استراتيجية مع دولة الإمارات لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات والوقاية منها.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في «ملتقى الوقاية من المخدرات»، الذي يعقد تحت شعار «أسرة واعية.. مجتمع آمن»، ويتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات خلال الشهر الجاري، واصفاً ذلك بأنه مناسبة مهمة لتسليط الضوء على حجم مخاطر آفة المخدرات، والجهود المبذولة على المستوى الوطني في مجالات المكافحة والوقاية والتعاون الدولي والعلاج وإعادة التأهيل.

ونوه بحرص دولة الإمارات على العمل عن كثب مع المكتب من أجل التصدي لمخاطر آفة المخدرات، وتنفيذ العديد من المبادرات الرائدة في هذا الصدد، والتي تغطي مجالات الوقاية، والتوعية المجتمعية، وتمكين المجتمع لمواجهة هذه الآفة وعلى صعيد المكافحة وتعزيز التعاون الدولي أيضاً.

وأكد أن دولة الإمارات تتبنى رؤية مبتكرة في مجال مكافحة آفة المخدرات، مشيراً إلى أن الشراكة المميزة والمثمرة بين الجانبين تجاوزت حتى الآن عقداً من الزمن وقال: نسعد بإتاحة دولة الإمارات الفرصة لعقد هذه الفعالية المميزة، تزامناً مع «عام المجتمع».

وأوضح أن الطابع المجتمعي الذي تتميز به هذه الفعالية أسهم في تسليط الضوء على دور فئات المجتمع المختلفة في هذا الملف.