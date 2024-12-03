«كليات التقنية»: قصة الإمارات عميقة وفريدة

احتفت كليات التقنية العليا على مستوى مختلف فروعها بعيد الاتحاد الـ 53 للدولة.

وافتتح الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، فعاليات الحفل الرئيسي الذي أقيم بمقر الكليات في بني ياس بأبوظبي بحضور محمد النعيمي نائب مدير المجمع للخدمات المشتركة، وسمية الحوسني نائبة مدير المجمع للاستراتيجية والمستقبل، ومديري الكليات وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية، والطلبة الموهوبين والمشاركين.

وأكد الدكتور فيصل العيان أن دولة الإمارات تأسست على الوحدة والتسامح والتمسك بالهوية والقيم الوطنية، والإيمان بالعمل الإنساني والبيئي لأجل مستقبل أفضل لأجيال الغد، وأن قصة هذا الوطن عميقة وفريدة، صنعها قادة عشقوا هذه الأرض فصنعوا المجد والتاريخ وألهموا العالم.