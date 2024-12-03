مسيرة بحرية ضخمة في دبا الفجيرة



نظمت لجنة إمارة الفجيرة لاحتفالات عيد الاتحاد الثالث والخمسين، بالتعاون مع جمعيات الصيادين في الإمارة، مسيرة بحرية ضخمة في مدينة دبا الفجيرة، وبمشاركة جماهيرية واسعة من أهالي دبا الفجيرة والمناطق المجاورة لها. وانطلقت المسيرة البحرية من ميناء دبا الفجيرة، وصولاً إلى منطقة الفقيت، بمشاركة أكثر من 100 قارب بحري و8 سفن كبيرة، حيث أبحرت المراكب على أنغام الموسيقى الوطنية التي أدتها الفرق الشعبية المشاركة على متن أحد القوارب، وفن النهمة المستمد من التراث البحري للدولة، الذي شدا به كبار المواطنين وردّده الشباب، في ترسيخ حي للموروث الإماراتي وعناصر بيئته البحرية الغنية بالأصالة والتجدد. وتوشحت المراكب المشاركة في المسيرة بعلم دولة الإمارات وصور حكام الإمارات وشيوخها الكرام، تعبيراً عن مشاعر البهجة والفرح بمناسبة عيد الاتحاد الثالث والخمسين للدولة.