منصور بن زايد إلى محمد بن راشد: نمضي برؤيتكم لصناعة المستقبل

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن توجه حكومة الإمارات نحو تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ Agentic AI ضمن العمل الحكومي يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاستباقية في تمكين الكوادر الحكومية وصناعة المستقبل.

وشدد سموه على المضي في تنفيذ هذا التوجه انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، متعهداً سموه بتقديم نموذج رائد في التحول الحكومي.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هذا التوجه يجسد رؤيتكم الاستباقية في تمكين الكوادر الحكومية وصناعة المستقبل. ونمضي في تنفيذه انسجاماً مع رؤية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ونعدكم بتقديم نموذج رائد في التحول الحكومي، يقوده أبناء الوطن، وتدعمه أحدث التقنيات، ليصنع فرقاً حقيقياً في حياة المجتمع».