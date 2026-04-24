29 سلعة تحت الرقابة الصارمة للأسعار في عجمان

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ضوابط صارمة ومشددة تتعلق بـ29 سلعة ومادة أساسية في أسواق الإمارة من دون الرجوع للدائرة، وذلك ضمن حزمة إجراءات تعزز استقرار السوق المحلي وضمان حماية حقوق المستهلكين، حيث تم إلزام جميع المنشآت الاقتصادية والموردين والتجار بتقديم إخطار مسبق والحصول على موافقة رسمية قبل الشروع في أي تعديل سعري.

وحددت الدائرة قائمة شاملة تخضع لهذه الضوابط الدقيقة تشمل قطاع الحبوب والتموين الذي يضم القمح ودقيق القمح والأرز والسكر والخبز وزيوت الطهي والبقوليات كالعدس والفول والحمص والفاصوليا، إضافة إلى قطاع الألبان والبروتينات الذي يغطي البيض والحليب الطازج والمجفف وطويل الأجل والزبادي والأجبان والزبدة بجانب الدواجن واللحوم بكافة أنواعها الطازجة والمجمدة والمبردة.

كما امتدت الرقابة لتشمل الخضروات والفواكه الرئيسية مثل البطاطس والبصل والطماطم والخيار والموز والتفاح والبرتقال وصولاً إلى مستلزمات الطفل والضروريات العامة التي تتضمن حليب وحفاظات الأطفال ومياه الشرب المعبأة وفلاتر تحلية المياه، وهو ما يعكس شمولية القرار لكافة جوانب الاستهلاك الضروري للأسرة.