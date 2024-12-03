خالد القاسمي: عيد الاتحاد تجسيد للفخر بالانتماء للوطن



أكد الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس دار الوثائق في إمارة الشارقة أن الدولة تحتفل في هذا اليوم المجيد بذكرى تأسيس الاتحاد الذي أرسى قواعده القادة المؤسسون مستحضرين مسيرة الإنجازات والتقدم التي حققتها دولة الإمارات تحت راية الاتحاد.



رؤى ملهمة

وأضاف أن عيد الاتحاد هو تجسيد للفخر والاعتزاز بانتمائنا لهذا الوطن العظيم وفرصة لتجديد الولاء لقيادتنا الرشيدة التي رسمت رؤى ملهمة وحققت طموحات شعبها بفضل العمل الدؤوب والعزيمة الراسخة.



وأكد أن دار الوثائق في إمارة الشارقة ملتزمة بتحقيق المزيد من التميز وتعزيز قيم الوحدة والريادة في المجتمع ونحن نسعى جاهدين لنكون جزءاً من هذه المسيرة الوطنية المضيئة عبر تنفيذ المبادرات التي تسهم في رفعة الإمارات وتعزز من تلاحم أفراد المجتمع وتغرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الأجيال القادمة لأن عيد الاتحاد هو تذكير لنا جميعاً بواجباتنا تجاه وطننا وبأهمية أن يكون لكل فرد منا دور في تعزيز مكانة دولة الإمارات. وقال: «نجدد العهد على مواصلة العطاء والعمل وفقاً لتطلعات قيادتنا من أجل مستقبل أكثر إشراقاً يحقق الخير والرخاء لدولتنا الحبيبة ويعزز من مكانتها كرمز للتقدم والابتكار والسلام في العالم».