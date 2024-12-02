محمد بن زايد: في عيد الاتحاد نستلهم نهج زايد للانطلاق نحو المستقبل

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات "حفظه الله" أن نهج زايد يمثل إلهاماً لغرس القيم الأصيلة في نفوس أبناء الوطن، والانطلاق نحو مستقبل مزدهر للأجيال المقبلة لتعزيز مسيرة الاستدامة.

جاء ذلك في تدوينة لسموه عقب حضوره حفل عيد الاتحاد الــ 53، وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «شهدت اليوم وإخواني حكام الإمارات الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الثالث والخمسين في العين. في هذه المناسبة الوطنية المجيدة نستلهم نهج زايد في البناء والتنمية لتعزيز مسيرة الاستدامة والحفاظ على الموارد للأجيال المقبلة وغرس القيم الأصيلة في نفوس أبنائنا والانطلاق نحو المستقبل المزدهر للوطن وشعبه بإذن الله تعالى».