سيف الفلاسي: نؤكد التزامنا بدعم مسيرة التقدّم للإمارات



قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، نفتخر في «اينوك» بوحدة وطننا وصموده ورفعته. وبصفتنا شركة طاقة متكاملة مملوكة بالكامل لحكومة دبي، نؤكد التزامنا بدعم مسيرة التقدّم لدولة الإمارات من خلال الابتكار المستمر لتلبية متطلبات الاقتصاد وتحقيق أهداف الدولة.



مستقبل مشرق

ومع تركيز الدولة على تأسيس اقتصاد متنوع وتنافسي على مستوى العالم بحسب «مئوية الإمارات 2071»، فإننا في مجموعة اينوك ملتزمون بتمكين شبابنا وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لاغتنام الفرص الواعدة، والعمل معاً لبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة. وبينما نواصل في اينوك العمل على تطوير قطاع الطاقة لخدمة احتياجات وطننا، فإننا نعاهد أنفسنا بمواصلة مسيرة قادتنا وترسيخ مستقبلٍ يقوم على أسس النمو والابتكار والاستدامة.