محمد بن راشد يعلن إطلاق الخط الذهبي لمترو دبي

أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم عن أضخم مشروع للنقل في إمارة دبي وهو خط جديد لمترو دبي بطول 42 كم وعلى عمق 40 متراً تحت الأرض يمر بـ 15 منطقة استراتيجية في دبي ويستفيد منه 1.5 مليون نسمة ويدعم النقل في 55 مشروع تطوير عقاري ضخم تحت الإنشاء.

وقال سموه : "مشروع الخط الذهبي.. ستكون تكلفته 34 مليار درهم وسيرفع أطوال شبكة مترو دبي بنسبة 35٪ وسيتم الانتهاء منه بتاريخ 9/9/2032 بإذن الله".

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الإخوة والأخوات.. نعلن اليوم عن أضخم مشروع للنقل في إمارة دبي وهو خط جديد لمترو دبي بطول 42 كم وعلى عمق 40 متراً تحت الأرض يمر بـ 15 منطقة استراتيجية في دبي ويستفيد منه 1.5 مليون نسمة ويدعم النقل في 55 مشروع تطوير عقاري ضخم تحت الإنشاء، مشروع الخط الذهبي.. ستكون تكلفته 34 مليار درهم وسيرفع أطوال شبكة مترو دبي بنسبة 35٪ وسيتم الانتهاء منه بتاريخ 9/9/2032 بإذن الله.

وختم سموه: ""مشاريعنا الكبرى لبناء أفضل مدينة للعيش في العالم مستمرة.. ومشاريعنا المستقبلية لن تتوقف.. بل تتسارع.. وأجندتنا هي بناء مستقبل أفضل لملايين البشر.. ونحن شعب نقول ما نفعل.. ونفعل ما نقول".



