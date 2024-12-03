سيف السويدي: قصة ريادة استثنائية للإمارات

قال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: بمناسبة عيد الاتحاد الثالث والخمسين، أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات الكريم.

قيم إنسانية

وأوضح أن تأسيس دولة الإمارات كان قصة استثنائية أعلت من قيم إنسانية رفيعة مثل التسامح والانفتاح واحترام التنوع الثقافي، وجعلت من التطور والابتكار ركائز أساسية لمسيرتها.

وأضاف: هذه القيم والركائز صنعت من الإمارات نموذجاً فريداً يحتضن الجميع، ووجهة عالمية تُعرف بريادتها وقدرتها على تحقيق إنجازات نوعية في فترات زمنية قصيرة.

مسيرة تنموية

وتابع: وفي مسيرة الإمارات التنموية، كان قطاع الطيران المدني أحد الأعمدة الرئيسية الداعمة لهذا التقدم. فقد بدأت دولتنا منذ نشأتها ببناء قدراتها في هذا المجال، حتى أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً يُحتذى به. مطاراتنا من بين الأكثر ازدحاماً وتطوراً عالمياً، وناقلاتنا الوطنية تجوب أجواء العالم، رافعة علم دولتنا عالياً ومجسدة لرؤيتنا الطموحة. وقال: كما نفخر بامتلاك بنية تحتية متطورة تستقطب كبرى الشركات العالمية، مما يعزز مكانة الإمارات كإحدى أبرز وجهات السفر العالمية. وفي أجوائنا، يدير مراقبونا يومياً أكثر من 2500 حركة جوية بكفاءة عالية، مما يعكس التزامنا بأعلى معايير الجودة والابتكار.