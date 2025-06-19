سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى سلطان عُمان

قدم الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، أوراق اعتماده إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، سفيراً لدولة الإمارات لدى سلطنة عمان، وذلك خلال المراسم التي عقدت في قصر البركة العامر في مسقط.

ونقل السفير إلى جلالة السلطان، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لسلطنة عمان وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل جلالة السلطان، السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً المزيد من التطور والنماء.

وتمنى جلالته للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جهته أعرب الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى سلطنة عمان الشقيقة، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الأخوة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وسلطنة عمان، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.





