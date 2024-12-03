محمد اليماحي: مناسبة تعزز قيم الولاء والانتماء



رفع محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أسمى آيات التبريكات والتهاني إلى القيادة الرشيدة والحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأولياء العهود، بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، مؤكداً أنها مناسبة وطنية تجسد وحدة وقوة الاتحاد وتعزز قيم الولاء والانتماء إليه.



وقال في بيان بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، إنه في هذه المناسبة الوطنية، نستذكر بكل تقدير وامتنان وعرفان، ما قام به المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في الثاني من ديسمبر عام 1971، حيث وضع اللبنة الأولى لقوة الاتحاد، وأرسى دعائمه الأولى، وفي مقدمتها قيم الوحدة والولاء والانتماء. وأكد اليماحي أن دولة الإمارات وضعت بصماتها الريادية في كافة المجالات، من الأرض إلى الفضاء، مثمناً ما حققته من إنجازات حضارية وعلمية وتنموية، جعلتها في مصاف الدول المتقدمة، وجعلت منها مركزاً للابتكار والتطوير على مستوى المنطقة العربية ومستوى العالم، ونموذجاً تنموياً مُلهماً على المستويات كافة. وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ثقته التامة بأن العام الجديد من الاتحاد سوف يشهد المزيد من الإنجازات غير المسبوقة، في ظل القيادة الحكيمة في الإمارات.