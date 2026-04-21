جناح الإمارات يستعرض القدرات الدفاعية الوطنية في آسيا DSA 2026





يواصل الجناح الوطني لدولة الإمارات جذب الاهتمام الدولي في اليوم الثاني من معرض ومؤتمر خدمات الدفاع آسيا "DSA 2026"، الذي يُقام في مركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض في كوالالمبور في الفترة من 20 إلى 23 أبريل الحالي، مؤكداً مكانته كمنصة رائدة للتعاون الدولي في مجالات الدفاع والابتكار.

وتشارك دولة الإمارات في المعرض المقام في مركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بدعم من وزارة الدفاع الإماراتية، ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وبتنظيم من مجموعة أدنيك، إحدى شركات مُدن، في تجسيد واضح لالتزام الدولة بتعزيز الشراكات العابرة للحدود ودفع عجلة تطوير الصناعات الدفاعية عالمياً.

وشهد الجناح إقبالاً لافتاً في اليوم الثاني من المعرض، حيث استقبل أكثر من 2,200 زائر، من بينهم مسؤولون عسكريون رفيعو المستوى، ووفود دولية، وكبار التنفيذيين من أبرز الشركات العالمية في مجالي الدفاع والأمن، مما يعكس تنامي مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتقنيات الدفاعية المتقدمة والحلول المستقبلية.

ومن بين كبار الزوار اليوم، وفد ملكي رفيع المستوى برئاسة صاحب السمو الملكي تنغكو شرف الدين بدلي شاه بن الأمين الكريم سلطان صالح الدين، ولي عهد ولاية قدح دار الأمان الماليزية، وصاحب السمو الملكي توانكو سيد فايز الدين بوترا بن توانكو سيد سراج الدين جمال الليل، ولي عهد ولاية برليس الماليزية.

ومن الجانب الإماراتي، زار الجناح سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي والوفد المرافق له، وعامر حسن الطنيجي، القائم بأعمال رئيس بعثة الإمارات لدى ماليزيا، للاطلاع على أحدث التطورات في الجناح هذا العام.

واستقبل الجناح الوطني لدولة الإمارات ممثلي وفود رفيعة المستوى من سلطنة عُمان، وتركيا، وتايلاند، وناميبيا، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، والفلبين، وسنغافورة، وإيطاليا، وميانمار، وألمانيا، وغيرها، بما يعزز دوره كمنصة عالمية لعرض التقنيات الدفاعية الإماراتية وتبادل الرؤى حول الأولويات الاستراتيجية في القطاع الدفاعي.

بالإضافة إلى ذلك، واصل الجناح تسهيل اللقاءات الاستراتيجية مع قادة القطاع وخبرائه وكبريات الشركات الوطنية والدولية في مجالي الدفاع والأمن، حيث استضاف أكثر من 80 اجتماعاً خلال اليوم الثاني من الحدث.

وناقشت هذه الاجتماعات أحدث التطورات في التصنيع الدفاعي والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الأنظمة غير المأهولة، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وحلول الأمن السيبراني، بما يعكس ريادة دولة الإمارات في مواكبة المتطلبات المتسارعة للقطاع الدفاعي العالمي.

وقدّمت كبريات الشركات الدفاعية الإماراتية، بما في ذلك إيدج، وكاليدس، وريسورس أندستريز، وأسيس للقوارب، أحدث ابتكاراتها وحلولها الدفاعية المتطورة المصنّعة في الدولة، والتي حظيت باهتمام واسع من الوفود الزائرة، وأسهمت في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في تقنيات الدفاع والأمن.

ويمكن للزوار الاطلاع على القدرات الدفاعية المتقدمة متعددة المجالات لدولة الإمارات في الجناح الوطني، القاعة 4، المنصة 4100، في مركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض في كوالالمبور، حتى 23 أبريل.