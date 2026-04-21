"طرق دبي" تكرّم 737 سائقَ حافلة عامة متميزاً

كرّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 737 سائق حافلة عامة متميزاً، من الذين التزموا بتحقيق نتائج متميزة لمدة عام كامل خلال 2025 وِفق المعايير المعتمدة، بما يُظهر مستوى عالياً من السلامة والانضباط المهني والكفاءة التشغيلية، وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي الهيئة، إلى تطوير خدمات المتعاملين، وخلق بيئة تنافسية إيجابية بين السائقين، مما يرفع مستويات السلامة المرورية وتعزيز الوعي بها وتحفيز السائقين على التميّز والالتزام، بما يسهم في إسعاد المتعاملين، وتحقيقاً لأعلى معايير الجودة، والريادة العالمية في تقديم الخدمات.

وقال مروان الزرعوني، مدير إدارة الحافلات في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات إن مبادرة تكريم سائقي الحافلات العامة المتميزين، جاءت انطلاقاً من حرص الهيئة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، المتعلقة بالصحة والسلامة والأمان وإسعاد المتعاملين، وبما يسهم في ترسيخ بيئة نقل آمنة، وتقديم خدمات مبتكرة ومستدامة ترتقي برحلة المتعاملين إلى المستوى العالمي.

وأضاف الزرعوني: "تتولّى الهيئة تقييم سائقي الحافلات العامة بشكل سنوي، حسب آلية تقييم خاصة تتضمن معايير، أهمها الالتزام بمعايير الأمن والسلامة المرورية، والالتزام بالنُظم والقوانين، وتجنُّب المخالفات المرورية، والجودة، وتعزيز السلوك المتميز للسائقين، وتجنُّب شكاوى المتعاملين، والالتزام بالانضباط الوظيفي".

وهنأ الزرعوني السائقين المكرّمين على تميزهم في الأداء، مثمّناً جهودهم والتزامهم بمعايير الجودة والتشغيل، وحرصهم على تقديم خدمة نقل آمنة ومتكاملة للمتعاملين، بما يُظهر الصورة الحضارية لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.

وأشاد الزرعوني بالمستوى المتقدم الذي أظهره سائقو الحافلات العامة، مؤكداً أن جهودهم كان لها أثر مباشر في تحقيق نمو قياسي في أعداد الركاب خلال عام 2025، حيث بلغ عدد مستخدمي الحافلات العامة 197.2 مليون راكب بنسبة نمو بلغت 4.9% مقارنة بعام 2024، وهو المعدل الأعلى خلال السنوات الأخيرة، بما يؤكد ثقة المتعاملين المتزايدة، في منظومة النقل العام.

وعبّر السائقون المكرَّمون، عن امتنانهم وسعادتهم بهذا التكريم، مؤكدين أن هذه المبادرة، تمثّل دافعاً قوياً لمواصلة التميّز والالتزام، وضمان استدامة النتائج المحققة، وتُظهر اهتمام الهيئة بمواردها البشرية، وحرصها على ترسيخ ثقافة التقدير والتحفيز، بما يدعم تحقيق مستهدفات إسعاد المتعاملين، ورؤيتها نحو الريادة العالمية في التنقّل السهل والمستدام.