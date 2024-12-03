محمد البادي: لحظة تاريخية أسست لمستقبل مشرق

قال محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إن احتفالنا بعيد الاتحاد الـ53 يتجدد وقد حجزت دولتنا مقاعد أكثر تقدماً في صدارة دول العالم، مسجلة أرقاماً قياسية جديدة تضعها ضمن المراكز الأولى عالمياً في تقارير التنافسية ومؤشرات التطور والازدهار، ما يقتضي منا وقفة تعظيم وإجلال ولفتة وفاء وولاء لذوي الفضل وأصحاب الجميل، القادة المؤسسين لهذا الصرح الاتحادي الشامخ، وعلى رأسهم الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف أن الإمارات ترنو إلى تلك اللحظة التاريخية بقلوب مفعمة بالفخر والامتنان لحكمة وحنكة الأجداد الذين وضعوا أسساً متينة للاتحاد وأرسوا نهجاً فريداً قامت عليه دولة عصرية تشهد اليوم أسرع مسيرة بناء بشهادة العالم أجمع.

تهنئة

ورفع أطيب التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب الإمارات الكريم.