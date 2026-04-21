محمد بن راشد: المشاريع مستمرة والعمل لن يتوقف والقادم أكبر وأجمل

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، "مشروع شاطئ الممزر" الذي أوشك على الانتهاء ليكون أجمل وجهة شاطئية للعائلات في دبي قادر على استيعاب 7 ملايين زائر سنوياً وعلى مساحة 4 ملايين قدم مربع.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "ضمن برنامجنا لجعل دبي أفضل مدينة للعيش في العالم بحلول 2040 .. اعتمدنا قبل فترة خطة دبي لتطوير الشواطئ بقيمة 3 مليارات درهم بهدف زيادة استيعاب شواطئ دبي للسياح والزائرين بنسبة 170% .. وبدأ العمل .. ولم تتوقف فرق العمل عن الإنجاز ولم يحدث أي تباطؤ ولن يحدث".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: " تفقدت أحد مشاريع الاستراتيجية وهو "مشروع شاطئ الممزر" الذي أوشك على الانتهاء ليكون أجمل وجهة شاطئية للعائلات في دبي قادر على استيعاب 7 ملايين زائر سنوياً وعلى مساحة 4 ملايين قدم مربع .. المشاريع مستمرة .. العمل لن يتوقف .. الوتيرة ستكون مضاعفة .. لدينا أجندة تنموية .. ونحن ملتزمون بأجندتنا. والقادم سيكون أكبر وأجمل بإذن الله".