أحمد المزروعي: الإمارات نموذج يُحتذى في التقدم والازدهار

رفع الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات، بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

قيم الوحدة

وأكّد في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، أن هذه المناسبة الوطنية تُعد رمزاً لقيم الوحدة وتلاحم شعب دولة الإمارات تحت راية الاتحاد، الذي أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون.

وقال: «إن مسيرة الاتحاد تُجسد روح العزيمة والإصرار، التي جعلت من الإمارات نموذجاً يُحتذى به في التقدم والازدهار والريادة في مختلف المجالات».

وأضاف، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، مستمرة في تحقيق الإنجازات وبناء مستقبل واعد لأجيال الحاضر والغد قائم على التميز والتقدم في جميع المجالات، مؤكداً أن ما تشهده دولة الإمارات، اليوم، من تطور وازدهار هو ثمرة رؤية القيادة الرشيدة وإخلاص أبناء وبنات الوطن وتفانيهم في خدمة دولة الاتحاد وقيادتها.

الولاء والانتماء

واختتم قائلاً: «في هذا اليوم البارز في تاريخ دولة الإمارات، نجدد عهد الولاء والانتماء للوطن والقيادة، ونؤكد عزمنا على مواصلة العمل بكل إخلاص لرفع راية الإمارات عالياً في سماء الإنجازات، سائلاً الله أن يحفظ الإمارات قيادةً وشعباً، ويزيدها رفعةً وازدهاراً».