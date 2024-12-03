يوسف العبري: سيادة القانون ركيزة أساسية في مسيرة الاتحاد



قال المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي إن عيد الاتحاد محطة تاريخية مشرقة تُعبر عن الإنجازات العظيمة التي حققتها دولة الإمارات منذ تأسيسها، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، وسيراً على النهج الذي أرساه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليجعل من الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في التنمية المستدامة وتحقيق العدالة وسيادة القانون.



وأضاف: في هذه المناسبة الوطنية، نؤكد التزامنا الثابت في دائرة القضاء، بتعزيز سيادة القانون كركيزة أساسية لاستدامة الأمن والاستقرار والتنمية، مع مواصلة العمل بكل تفانٍ وإخلاص لإرساء العدالة وضمان حقوق جميع أفراد المجتمع، بما يدعم مسيرة الاتحاد والمحافظة على مكتسباته، انسجاماً مع رؤية القيادة الحكيمة نحو مستقبل أكثر إشراقاً لدولة الإمارات.