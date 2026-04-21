الإمارات

راشد بن حميد يعزي في وفاة شمسة بنت سعيد الكتبي

وام

 قدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان اليوم التعازي في وفاة الشيخة شمسة بنت سعيد بن سلطان الجراح الكتبي أرملة المغفور له الشيخ سالم بن محمد القاسمي في قاعة البيت متوحد في منطقة الرفاعة برأس الخيمة.

وتقبل التعازي الشيخ محمد بن صقر القاسمي والفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي والشيخ سلطان بن سالم بن محمد القاسمي والشيخ أحمد بن سالم بن محمد القاسمي والشيخ عمار بن سالم بن محمد القاسمي وعدد من الشيوخ.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن خالص التعازي والمواساة إلى أسرة وذوي الفقيدة سائلاً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.