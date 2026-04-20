محمد بن راشد: رسالتي إلى الطلبة والطالبات "نحن دولة لا تقف عند التحديات"

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات ماضية في مسيرتها التعليمية والتنموية دون توقف، مشيراً إلى أن التحديات لم تكن يوماً عائقاً أمام مواصلة التعلم أو دفع عجلة التنمية.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "يستأنف أبناؤنا وبناتنا الطلبة اليوم الدراسة الحضورية في كافة جامعاتنا ومدارسنا.. بعد أن أثبتت منظومتنا التعليمية قدرتها الاستثنائية على استمراريتها الكاملة في ظل الظروف التي مرّت بها المنطقة".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "رسالتي إلى الطلبة والطالبات: نحن دولة لا تقف عند التحديات.. نحن دولة لا تقف عن التعلم والتعليم .. نحن دولة لا تقف مسيرتها ولا تتعطل تنميتها .. نحن دولة تراهن عليكم وتصنع مستقبلها بكم ومعكم ومن أجلكم".