الداخلية تلقي القبض على الهارب الدولي فيتالي بيرلوغ المطلوب على خلفية قضية فساد عابرة للحدود

أعلنت وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم إلقاء القبض على فيتالي بيرلوغ، وهو مواطن مولدوفي مطلوب على خلفية قضية فساد عابرة للحدود.

جرى إلقاء القبض على بيرلوغ، الذي صدرت بحقه نشرة حمراء سارية من الإنتربول بناءً على طلب من السلطات الفرنسية يوم 15 يونيو الجاري.

كان “بيرلوغ ” يتولى رئاسة لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول سابقاً وصدرت بحقه نشرة حمراء بتهم تتعلق بالتزوير وعرض رشوة والتوسط فيها والاحتيال.

يأتي هذا في إطار عمليات تنسيق مستمرة مع الشركاء الدوليين من وكالات إنفاذ قانون ومنظمات دولية وإقليمية لما فيه أمن وسلامة المجتمعات الدولية.

وفي المقابل، أقر المسؤولون الفرنسيون باحترافية وعزيمة وزارة الداخلية بدولة الإمارات، مشيرين إلى أن مثل هذا العمل المنسق يؤكد أهمية العمل الدولي المشترك لمواجهة الجرائم العابرة للحدود.