الإمارات.. خطة مرورية متكاملة لضمان عودة الطلبة إلى المدارس بأمان

أكدت وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، جاهزيتها الكاملة، بالتنسيق مع القيادات العامة للشرطة، لتأمين عودة الطلبة إلى المدارس، من خلال خطة مرورية متكاملة تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق وضمان انسيابية الحركة المرورية.

وأكد مجلس المرور الاتحادي تكثيف الوجود المروري في محيط المدارس والطرق الحيوية، بما في ذلك التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية، خاصة خلال فترتي الصباح وبعد انتهاء اليوم الدراسي بهدف تنظيم حركة السير والحد من الحوادث المرورية، وتسهيل حركة الحافلات المدرسية، إلى جانب التأكد من سلامة ممرات عبور المشاة، بما يضمن وصول الطلبة بأمان من المركبات إلى بوابات المدارس.

ودعا المجلس السائقين إلى ضرورة الانتباه أثناء القيادة، وخفض السرعات بالقرب من المدارس، والالتزام بقوانين السير والمرور، والتوقف التام عند فتح ذراع «قف» في الحافلات المدرسية، إضافة إلى التعاون مع دوريات المرور، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية والحد من الحوادث.