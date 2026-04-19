أنور قرقاش: لا يمكن العودة للوتيرة السابقة بالعلاقات دون مراجعة وضمانات بعد العدوان الإيراني

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات أنه لا يمكن العودة إلى الوتيرة السابقة في العلاقات دون مراجعة ومصارحة وضمانات بعد العدوان الإيراني.

ودون معاليه في حسابه على منصة "إكس": "يأتي منتدى أنطاليا للدبلوماسية كأول ملتقى بعد الحرب الإيرانية بكافة أبعادها، حيث تسعى مختلف الدول إلى فهم ملامح المرحلة الجديدة وتغيّرات المشهد السياسي".

وأضاف معاليه "بالنسبة لنا في الإمارات، يبقى العدوان الإيراني الغاشم على دول وشعوب الخليج العربي وتداعياته محور اهتمامنا".

وتابع معاليه " لا يمكن العودة إلى الوتيرة السابقة في العلاقات دون مراجعة ومصارحة وضمانات، ولا يمكن القبول بالاحتقان والتهديد والعدوان كواقع جديد".