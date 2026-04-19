شرطة دبي تُنقذ سائحتين أُصيبتا بالإرهاق والإعياء في جبال حتا

في إطار الحرص الدائم على الاستجابة السريعة مع البلاغات الطارئة، نجحت شرطة دبي مُمثلةً بمركز شرطة حتا في انقاذ سائحتين بعد أن علقتا وسط جبال حتا أثناء ممارستهما لرياضة المشي الجبلي "الهايكنج"، حيث أصيبتا بالإرهاق والإعياء ولم تتمكنا من مواصلة السير، فطلبتا المساعدة لإخراجهما من المسارات الجبلية.

وقال العميد مبارك الكتبي مدير مركز شرطة حتا، إن السائحتين اتصلتا بمركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، وطلبتا المساعدة لإنقاذهما بعد أن علقتا في جبال حتا.

وأوضح العميد مبارك الكتبي أن "فرقة الشجعان" المكونة من فريقي "الاستطلاع" و"الإنقاذ"، إلى جانب دوريات مركز شرطة حتا وطاقم من المُسعفين من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، انتقلوا إلى المنطقة الجبلية، وبالتنسيق مع مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات وبالاستعانة بالطائرات المُسيرة تم تحديد موقع السيدتين بدقة.

وأضاف: انتقل فريق "الشجعان" إلى الموقع المُحدد ونقل السيدتين إلى منطقة تواجد الإسعاف عبر استخدام معدات الإنزال الجبلي المختصة، حيث تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

وأكد العميد الكتبي أن مركز شرطة حتا جاهز للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة سواء في المناطق الجبلية أو الأودية أو التعامل مع مختلف الحوادث في المنطقة التي تشهد إقبالاً من قبل السياح بسبب طبيعتها التي تضم جبال وأودية وسدود.

وأوضح أن مركز شرطة حتا لديه دوريات أمنية تتمتع بميزات خاصة عن الدوريات العادية في قدرتها على السير في المناطق الوعرة بسبب إطاراتها المخصصة لهذا النوع من المناطق، إلى جانب احتوائها على أحدث الأجهزة الذكية والتقنيات الحديثة في التواصل مع مركز القيادة والسيطرة، وتوفر كافة المعدات التي تستخدم في الإنقاذ وتقديم الدعم والمساندة، مؤكداً أن أفراد الشرطة في هذه الدوريات مُدربون على التعامل مع مختلف أنواع حالات الطوارئ بحرفية عالية وعلى مدار الساعة.

فرقة الشجعان

وأضاف العميد مبارك الكتبي أن فرقة الشجعان تعمل دائماً على تنفيذ عمليات الإنقاذ، وتأمين الفعالية، وهي جاهز دائماً من أجل الاستجابة لأية حوادث طارئة، مبيناً أن الفرقة مزودة بكافة المعدات الهادفة إلى تعزيز قدراتها على الاستجابة السريعة للبلاغات الطارئة ومنها المعدات الميكانيكية المُختلفة، والسيارات المُعدلة للتعامل مع الجبال، وكشافات "LED"، ومعدات ثقيلة متعددة، وجهاز اللاسلكي "التترا"، وشاشات، وكاميرات، ونظام النقل الحي من موقع الحادث إلى مركز القيادة والسيطرة، إلى جانب أحدث الدرجات النارية المُعدلة ومنها رُباعية الإطارات، والطائرات دون طيار التي تستخدم الإضاءة الحرارية في الليل، والأخرى التي تستخدم كاميرات عادية نهارية.

999 وخدمة الاستغاثة

وحث العميد مبارك الكتبي أفراد الجمهور إلى المسارعة في الاتصال على رقم الطوارئ 999 في مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي أو استخدام خدمة الاستغاثة " SOS" على تطبيق شرطة دبي حالة تعرضهم لحادث طارئ في المناطق الجبيلة والأودية، وأن يتم وصف المكان بدقة وبوضوح من أجل الاستجابة السريعة للبلاغ لما لذلك من أهمية بالغة في مساعدة المحتاجين، بالإضافة الى الالتزام بالمسارات المحددة وعدم الخروج منها.