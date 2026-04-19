أمام رئيس الدولة.. سفراء الإمارات الجدد يؤدون اليمين القانونية

أدى اليمين القانونية، أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عدد من سفراء دولة الإمارات العربية المتحدة الجدد المعينين لدى الدول الصديقة.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال مراسم أداء اليمين، عن تمنياته لسفراء الدولة النجاح والتوفيق في أداء مهامهم، لتعزيز علاقات التعاون مع الدول المعينين لديها تجسيداً لنهج الدولة في بناء شراكات مثمرة مع دول العالم تعزز المصالح المتبادلة وتسهم في تحقيق الازدهار للجميع، بجانب ترسيخ التعاون والتواصل بين مختلف شعوب العالم.

وقد أدى اليمين سعادة كل من عمر راشد مطر سعيد النيادي، سفير الدولة لدى جمهورية كوستاريكا، ومحمد أحمد محمد بندوق القمزي، سفير الدولة لدى رابطة دول جنوب آسيا "الآسيان"، ومحمد مطر بطي الخييلي، سفير الدولة لدى أوكرانيا، وفهد عبد الرحمن علي آل بشر، سفير الدولة لدى جمهورية أوغندا.

حضر المراسم عدد من الوزراء والمسؤولين.