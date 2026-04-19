"طرق دبي" تفتتح مشروع تطوير شارع حصة ضمن رؤية شاملة لتعزيز انسيابية الحركة المرورية

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم (الأحد)، جميع أعمال مشروع تطوير شارع حصه، في الاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع الخيل، بطول 4.5 كيلومترات، حيث جرى توسعة الشارع، والجسور على تقاطعات شارع حصه مع كل من شارع الشيخ زايد، وشارع الأصايل، وشارع الخيل الأول، وشارع الخيل، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وبذلك تكون الهيئة قد انتهت من أعمال تطوير شارع حصه وجسور التقاطعات، ويسهم المشروع في توفّير حركة مرورية انسيابية بين شارعي الشيخ زايد والخيل في الاتجاهين، وخفض زمن الرحلة من 15 دقيقة إلى أربع دقائق.

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، خلال تفقّده الاستعدادات النهائية لمشروع تطوير شارع حصه قبيل افتتاحه، أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة (حفظها الله)، باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، لتعزيز انسيابية الحركة المرورية، ومواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها إمارة دبي، واستيعاب احتياجات التطوّر العمراني والنمو السكاني، مشيراً إلى أن شارع حصه يُعدّ أحد أهم محاور الطرق الاستراتيجية في إمارة دبي، ويخدم عدداً من المناطق السكنية والتطويرية، مثل منطقة الصفوح الثانية، ومنطقة البرشاء السكنية، وقرية جميرا الدائرية، ويُتوقع أن يصل عدد سكان المناطق التي يخدمها المشروع إلى أكثر من 640 ألف نسمة عام 2030، ويسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع حصه من 8000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى 16 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين، بنسبة زيادة 100%.

الطاقة الاستيعابية

وقال الطاير: "يمتد مشروع تطوير شارع حصة، من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد إلى تقاطعه مع شارع الخيل بطول 4.5 كم، ويتضمن تطوير أربعة تقاطعات رئيسة على شارع حصة، مع كل من شارع الشيخ زايد، وشارع الخيل الأول، وشارع الأصايل، وشارع الخيل، إضافة إلى زيادة عدد مسارات شارع حصة من مسارين إلى أربعة مسارات كل اتجاه، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنسبة 100%، لتصل إلى 16 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين".

تفاصيل المشروع

تضمن المشروع تطوير أربعة تقاطعات، الأول تقاطع شارع حصة مع شارع الشيخ زايد، حيث جرى تنفيذ منحدر مجسّر: (Ramp Directional)، بسعة مسارين، يمر فوق مسار الخط الأحمر لمترو دبي، ويخدم الحركة المرورية المتجهة يميناً من شارع الشيخ زايد إلى شارع حصة شرقاً، باتجاه شارع الإمارات، أما الثاني فيشمل تطوير تقاطع شارع حصة مع شارع الخيل الأول، وذلك بزيادة عدد المسارات على الجسر القائم لشارع حصة، من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، وتنفيذ التحسينات المروية على التقاطع السطحي المحكوم بالإشارة الضوئية.

كما شمل المشروع تطوير تقاطع شارع حصه مع شارع الأصايل، ويتضمن زيادة عدد المسارات على الجسر الحالي من مسارين في كل اتجاه إلى أربعة مسارات في كل اتجاه على امتداد شارع حصه من خلال تنفيذ جسر جديد موازٍ للجسر القائم، وتنفيذ التحسينات المرورية على التقاطع السطحي المحكوم بإشارة ضوئية، أما التقاطع الرابع فتضمن تطوير تقاطع شارع حصه مع شارع الخيل، حيث جرى تنفيذ وصلة مجسّرة مباشرة: (Ramp Directional)، تخدم الحركة المرورية المتجهة من شارع حصه إلى شارع الخيل شمالاً باتجاه الشارقة بسعة مسارين، مع تنفيذ جسور إضافية جديدة على التقاطع القائم فوق شارع الخيل تخدم الحركة المرورية من شارع حصه إلى شارع الخيل باتجاه ديرة.

المرحلة الثانية

بدأت الهيئة مؤخراً في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع حصه، من تقاطعه مع شارع الخيل إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول 3 كيلومترات، ويتضمن تطوير ثلاثة تقاطعات رئيسة، عبر تنفيذ جسور بطول 8835 متراً ونفق بطول 480 متراً، وتطوير مداخل ومخارج عدد من الشوارع، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 100%، حيث سترتفع من 4000 مركبة في الساعة، إلى 8000 مركبة في الساعة، ويخدم المشروع 10 مناطق سكنية وتطويرية، كما يسهم في خفض زمن الرحلة من 24 دقيقة إلى خمس دقائق، ويقدّر عدد المستفيدين منه، بنحو 650 ألف نسمة، وتسهم المرحلة الثانية من تطوير شارع حصه توفّر حركة مرورية مباشرة بين شارعي الخيل والشيخ محمد بن زايد.

ويقدّر حجم الحركة المرورية على الشوارع، التي تغطيها المرحلة الثانية، بنحو نصف مليون رحلة يومياً، مشيراً إلى أن المشروع يخدم 10 مناطق سكنية وتطويرية، أهمها قرية جميرا الدائرية، وأرجان، ومجمع دبي للعلوم، والبرشاء جنوب، وأبراج بحيرات جميرا، وجزر جميرا، وبرشا هايتس، وذا جرينز، وتلال الإمارات، ويقدّر عدد المستفيدين من المشروع بنحو 650 ألف نسمة.