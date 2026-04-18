"الوطني الاتحادي" يشارك في اجتماع لجنة شؤون الأمم المتحدة ضمن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

شارك سعادة خالد عمر الخرجي ، وسعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، عضوا مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع لجنة شؤون الأمم المتحدة، ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة الـ217 للمجلس الحاكم، المنعقدة في الجمعية الوطنية الكبرى التركية في مدينة أسطنبول خلال الفترة من 14 إلى 19 أبريل الجاري.

وقال سعادة خالد الخرجي، في مداخلة المجلس الوطني الاتحادي، ضمن إطار مناقشة الوجود الميداني للأمم المتحدة في الجمهورية التركية، وفي ضوء مبادرة "UN80" الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة الأمم المتحدة وترشيد عملها، إن هناك تساؤل أساسي في هذا السياق مفاده: "كيف يمكن تحويل هذا الوجود الميداني إلى شراكة أكثر انتظاماً وفاعلية مع البرلمانات الوطنية".

وأضاف أنه وفي هذا السياق، فإن من المهم طرح عدد من التساؤلات التي قد تسهم في تعميق النقاش وإبراز أبعاده العملية، التي تشمل كيفية إرساء آلية مؤسسية منتظمة تتيح للمنسقين المقيمين وفرق الأمم المتحدة القطرية التواصل بصورة دورية مع البرلمانات، وبما يعزز مواءمة البرامج الأممية مع الأولويات الوطنية، وكيفية تمكين البرلمانات من الاضطلاع بدور أوضح في متابعة أثر البرامج الأممية على المستوى القطري، بما يعزز الشفافية والمساءلة، ويضمن توجيه الموارد نحو نتائج ملموسة وقابلة للقياس، وكيف يمكن تعزيز الملكية الوطنية لخطط وبرامج الأمم المتحدة، بحيث لا يقتصر دور البرلمانات على المتابعة، بل يمتد إلى الإسناد التشريعي والرقابي اللازم لضمان استدامة النتائج.

وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن تعزيز العلاقة المؤسسية بين منظومة الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية لم يعد مسألة تنظيمية فحسب، بل أصبح ضرورة عملية لدعم فعالية العمل الأممي على المستوى القطري، وتوسيع قاعدة الدعم الوطني لبرامجه في هذا السياق.

وأشارت إلى أهمية دعم نظام المنسقين المقيمين، باعتباره ركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الأممية على المستوى القطري، بما يعزز تكامل الجهود ويرفع كفاءة الاستجابة للأولويات التنموية والإنسانية.