عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخارجية المكسيكي في مستهل زيارة عمل إلى مكسيكو سيتي

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي خوان رامون دي لا فوينتي، وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية، وذلك في مستهل زيارة عمل يقوم بها سموه إلى مكسيكو سيتي.

وبحث سموه ومعالي وزير الخارجية المكسيكي العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات والمكسيك، وسبل تعزيزها بما يخدم الأولويات التنموية المشتركة للبلدين وشعبيهما.

كما استعرض الجانبان فرص دفع آفاق التعاون المشترك في عدد من القطاعات، منها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة وغيرها.

وأكد سموه تطلع دولة الإمارات إلى بناء علاقات تعاون متطورة ومزدهرة مع المكسيك، بما يدعم الرؤى التنموية للبلدين وتطلعاتهما لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي خوان رامون دي لا فوينتي، مجمل التطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وسبل صون السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة سالم راشد العويس، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية.