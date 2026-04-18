شرطة دبي تحذر من الضغط على رموز "الاستجابة السريعة" مجهولة المصدر

حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع من مخاطر التعامل مع رموز الاستجابة السريعة "كيو آر" مجهولة المصدر، مؤكدة أن استخدامها دون التحقق من مصدرها قد يُعرّض المستخدمين لعمليات احتيال إلكتروني، وسرقة بياناتهم الشخصية والمالية.

جاء ذلك ضمن جهود شرطة دبي المُستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي من خلال حملة "كن واعياً للاحتيال"، والتي تهدف إلى توعية الجمهور بأحدث الأساليب الاحتيالية التي يستغلها المحتالون للإيقاع بالضحايا، ومن بينها استخدام رموز الاستجابة السريعة المزيفة، والتي يتم نشرها عبر رسائل نصية أو بريد إلكتروني أو حتى في أماكن عامة.

وأوضحت شرطة دبي أن بعض المُحتالين يلجؤون إلى تصميم رموز الاستجابة السريعة لتبدو موثوقة، وتحمل عناوين لافتة، مثل الفوز بجوائز أو الحصول على خصومات، أو شاهد أحدث العروض، وعند مسحها يتم توجيه المستخدم إلى مواقع وهمية تطلب إدخال بيانات شخصية أو معلومات مصرفية، الأمر الذي يُوقع المستخدم ضحية للمحتالين، الذين يقرصنون هاتفه وبياناته، وقد يستولون على حساباته الشخصية والمالية.

وأكدت شرطة دبي ضرورة عدم مسح أي رمز للاستجابة السريعة من مصادر غير موثوقة، أو مجهولة الهوية، وعدم إدخال أي معلومات شخصية أو وظيفية عبر روابط غير مؤكدة، مشددة على أهمية التحقق من الجهة المرسلة قبل التفاعل مع أي محتوى رقمي، خاصة إذا كان يتضمن عروضاً أو طلبات غير معتادة، مؤكدة أن الوعي الفردي يُعد خط الدفاع الأول لمواجهة الجرائم الإلكترونية.

ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أي رسائل أو روابط أو رموز استجابة سريعة مشبوهة عبر القنوات الرسمية، بما في ذلك منصة "eCrime" أو من خلال البريد الإلكتروني المخصص لتلقي البلاغات، أو الاتصال على الرقم (901) للحالات غير الطارئة، مؤكدة أن التعاون المجتمعي عنصر أساسي في الحد من هذه الجرائم