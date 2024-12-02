منال بنت محمد: الإمارات وصلت إلى العالمية برؤية وجهودالقيادة الرشيدة

أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولةالإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمدبن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبيللمرأة، عن فخرها واعتزازها بما وصلت إليه الإمارات من مكانة عالمية مرموقة بيندول العالم، نتيجة للجهود الحثيثة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيسالدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولةرئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السموّ الشيوخ أعضاءالمجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات.

وقالت سموها، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإماراتالعربية المتحدة، إن الاتحاد يزداد قوة ورسوخاً بفضل القيم النبيلة والمبادئالراسخة التي أرساها المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيّب الله ثراه، والآباء المؤسسون، الذين توحدت رؤاهم واجتمعوا على قلب رجل واحدلتأسيس دولة قامت على أساس متين من مبادئ الإنسانية والعطاء والتسامح والأخذبأسباب التقدم والازدهار.

وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم:"تنعم الإمارات اليوم بثمار الرؤية الاستباقية والجهود المخلصة والمتواصلةلقيادتنا الرشيدة التي لم تدخر جهداً من أجل توفير مقومات الأمن والأمان والحياةالكريمة لشعبها، والارتقاء بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة في كافة المجالات،وتأكيد الجاهزية لريادة المستقبل".

وأكدت سموها أن عيد الاتحاد مناسبة نجدد فيها الولاءلقيادتنا الرشيدة والانتماء لوطننا الغالي، ملتزمين بمواصلة العمل لتعزيزمكتسباتنا وإنجازاتنا التي تحققت بفضل الجهد والمثابرة والعمل الدؤوب طوال المسيرةالمباركة التي انطلقت قبل 53 عاماً بآمال وطموحات نشهدها الآن متحققة على أرضالواقع.

كما أعربت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسينرئيسة مؤسسة دبي للمرأة عن فخرها واعتزازها بالإسهامات القيمة والإنجازات النوعيةللمرأة الإماراتية في هذه المسيرة الشاملة والمستدامة، والتي تحققت بفضل الدعمالذي وفرته لها القيادة الرشيدة والرعاية الكريمة التي أحاطتها بها سمو الشيخةفاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسةالمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وفي ضوءالتشريعات والسياسات الرائدة التي تبنتها الدولة في مجال دعم وتمكين المرأةتعليمياً ومهنياً واجتماعياً وسياسياً، حتى غدت التجربة الإماراتية في مجال تمكينالمرأة والتوازن بين الجنسين نموذجاً عالمياً يحتذى به.

وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم:"إن الرعاية اللامحدودة التي توفرها القيادة الرشيدة والتشجيع والتحفيزالمستمر من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وهذه المكانة العالمية الرفيعة لدولةالإمارات في التوازن بين الجنسين وإنجازات المرأة الإماراتية، كانت في مقدمةالأسباب التي تمكنت معها الإمارات من تحقيق نقلة نوعية كبيرة في هذا الملف المهمبتقدمها إلى المرتبة السابعة على مستوى العالم واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياًفي مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،صعوداً من المركز 49 عام 2015. متقدمةً 42 مركزاً خلال فترة زمنية قياسية، ما يعكسمدى إيمان الدولة بدور المرأة وسعيها الدؤوب لمنحها المساحة الكافية للمشاركة فيدفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وما عكسه ذلك من توفير كافة المقوماتالداعمة للمرأة الإماراتية للقيام بدور مؤثر في دفع جهود التنمية في مختلفالقطاعات.

وقد مثّل "منتدى المرأة العالمي- دبي 2024"،الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة يومي 26 و27 نوفمبر الماضي، برعاية كريمة من صاحبالسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، فرصة نموذجية لإلقاء الضوء على قصة نجاح ملهمة صاغتها الإمارات بيقينفي قدرة المرأة على العطاء والتميز، أمام حشد ضم أكثر من 6000 مشارك من حول العالميتقدمهم جمع من الشخصيات الدولية المرموقة والسيدات الأُوَل لعدد من الدول،والوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية والقطاعالخاص والمعنيين بملف تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، فيما كان هذا الحدث كذلكفرصة لتأكيد التزام الإمارات بالقيام بدور إيجابي ملموس على الصعيد العالمي لتوسيعدائرة الشراكات الاستراتيجية وضم المزيد من الدول إلى الجهود المبذولة للارتقاءبمكانة المرأة لاسيما في المجتمعات الأقل حظاً، ومنحها ما تستحقه من فرص لتثبتجدارتها كشريك فاعل في مسيرة التنمية العالمية.