افتتاح مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي الرقمي بمردف في دبي

افتتحت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي بمردف، كأول مركز جراحة يومية في دبي، يقدم خدمات الرعاية العاجلة، وذلك بشارع الجزائر في منطقة مردف، وهو مجهز لتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة وفق أعلى المعايير، وذلك حرصاً على تعزيز الوصول الشامل لخدمات الرعاية الصحية، وزيادة رضا المستفيدين.

ويقدم المركز خدماته العالية الجودة، على أيدي مجموعة من أكفأ الكوادر الطبية التي تتميز بالتأهيل العلمي الرفيع والخبرة العملية العالية، ويضم المركز العديد من الأقسام والتخصصات، التي تشمل وحدة الرعاية العاجلة، وتعمل على مدار الساعة، والطب الباطني وطب الأسرة، والأطفال، الأمراض الجلدية، والأسنان، وجراحة العظام، وأمراض الجهاز الهضمي، والنساء والتوليد، والمسالك البولية، والغدد الصماء، وطب الأعصاب، وأمراض القلب، والأنف والأذن والحنجرة، إضافة إلى طب العيون، والعلاج الطبيعي، وصيدلية ومختبر يعملان على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع.

ويحظى المركز بقدرات تشخيصية متقدمة، إذ به مختبر رقمي مجهز بأحدث الأجهزة، ويتميز قسم الأشعة بأجهزة رقمية متطورة، التي تقدم أدق النتائج وباستخدام أقل جرعات من "الإشعاع والصبغة"، ويقدم خدمات متكاملة تحت إشراف كفاءات طبية، تمتلك خبرات نوعية كبيرة.

كما أنه يعد مركزاً ذكياً، يعمل بشكل كامل بنظام Digital Hospital، إذ يستخدم تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي AI، وإنترنت الأشياء الطبية IOMT، بحيث يتمكن المراجعون من الحصول على كافة الخدمات بشكل رقمي تام.

ويأتي تشغيل المركز في إطار إستراتيجية المجموعة الرامية إلى تقريب خدمات الرعاية الصحية من المراجعين وتسهيل وصولهم إليها، مع الحرص على الاستفادة من الثورة الرقمية التي يعيشها العالم اليوم في مجال الخدمات الطبية، وذلك عن طريق مزج فعال للتكنولوجيا الحديثة مع الكفاءات البشرية، للوصول إلى أرقى مستويات الرعاية الطبية، وتقديم نموذج صحي متفرد.