شرطة أبوظبي: الروابط الوهمية في محركات البحث بوابة للاحتيال الإلكتروني

دعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى توخي الحذر عند استخدام محركات البحث، وعدم الانسياق وراء الروابط الوهمية الخاصة بحماية المستهلك أو الجهات الحكومية الأخرى التي قد تظهر ضمن نتائج البحث، مؤكدةً ضرورة الاعتماد على التطبيقات والمواقع الرسمية والمعتمدة للجهات الحكومية والخاصة عند طلب الخدمات والمعلومات أو إجراء عمليات الشراء، لما لذلك من دور مهم في الوقاية من عمليات الاحتيال الإلكتروني.

وأكدت أن المحتالين يستغلون الروابط المضللة لخداع المستخدمين وسرقة بياناتهم الشخصية والمصرفية بإسلوب احترافي من خلال استدراج المجني عليه، داعيةً إلى التحقق من صحة الروابط ومصدرها قبل إدخال أي معلومات حساسة.

وحثت الجمهور على الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر "أمان" من خلال الاتصال على الرقم 8002626، أو إرسال رسالة نصية إلى 2828، أو من خلال البريد الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae)، أو خدمة "مركز الشرطة في هاتفك".

وأكدت استمرار جهودها في تعزيز التوعية الأمنية والتصدي للجرائم الإلكترونية، تجسيدًا لأولوياتها الاستراتيجية "الأمن الاستباقي".