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الإمارات

منصور بن محمد: نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة بالعمل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لوطننا

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البيان

جدد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، في الذكرى الـ 53 لعيد الاتحاد، العهد للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات العزيز على المضي قدماً، والعمل معاً من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لوطننا".

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : " في الذكرى الـ 53 لعيد الاتحاد، نرفع رؤوسنا عالياً، فخورين بالإرث العظيم الذي تركه زايد وراشد والآباء المؤسسون، ونتقدم بأسمى التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة ولشعب الإمارات الأبيّ بهذه المناسبة الغالية، ونسأل الله أن يزيد وطننا رفعة ومجداً. في هذا اليوم، نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز على المضي قدماً، والعمل معاً من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لوطننا".