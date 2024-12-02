مكتوم بن محمد: 53 عاماً من الاتحاد شهدنا فيها نهضة وطن وقصة اتحادٍ خالدة

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الإمارات شهدت خلال 53 عاماً من الاتحاد نهضة وطنية شاملة وقصة اتحاد خالدة.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس: " 53 عاماً من الاتحاد والمجد والتطور والتنمية شهدنا فيها نهضة وطن وقصة اتحادٍ خالدة، 53 عاماً خلّدت سيرة آبائنا المؤسسين وتقودها اليوم قيادةٌ رشيدة ذات رؤيةٍ ثاقبة، لتشكيل مستقبل شعبٍ مثابرٍ وطموح، نحمد الله على نعمة الإمارات وبركة الاتحاد، ونهنّئ الوطن قيادةً وشعباً بذكرى اليوم الوطني الـ 53 أعاده الله علينا بالخير، ودام عز الإمارات".