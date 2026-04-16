رئيس الدولة يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد المعينين لدى الإمارات

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد المعينين لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة ـ خلال مراسم تسلم أوراق الاعتماد ـ بسفراء الدول الصديقة وتمنى لهم التوفيق في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبلدانهم لما فيه الخير للجميع..مؤكداً أنهم سيجدون كل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه.. كما أكد سموه أن نهج دولة الإمارات الراسخ يرتكز على تعزيز التعاون وبناء شراكات تنموية لمصلحة شعبها وشعوب العالم كافة.

وقد تسلم سموه أوراق اعتماد سعادة كل من إسحاق أنانياس مويو سفير جمهورية زيمبابوي، وبولبونج فانجفاين سفير مملكة تايلند وتسنغ جيشين سفير جمهورية الصين الشعبية.

حضر المراسم.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين.