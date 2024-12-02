حمدان بن محمد: نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة وشعبنا بالعمل دوماً للحفاظ على راية الاتحاد خفاقةً

استذكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في الذكرى الـ 53 لقيام دولة الإمارات بكل معاني الفخر مسيرة، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، الذين أقاموا الاتحاد ورسخوا القواعد المتينة لهذا الصرح المبارك، مجدداً العهد والوعد لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز بالعمل المخلص دوماً وأبداً للحفاظ على راية الاتحاد خفاقةً في ميادين الريادة.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس: "في الذكرى الـ 53 لقيام دولتنا العزيزة، نستذكر بكل معاني الفخر مسيرة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم والآباء المؤسسين، الذين أقاموا الاتحاد ورسخوا القواعد المتينة لهذا الصرح المبارك".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد: "وبهذه المناسبة الغالية، نبارك لرئيس دولتنا وقائد مسيرتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهم حكام الإمارات وشعبنا العزيز".

واختتم سموه: "في هذا اليوم، نجدد العهد والوعد لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز بالعمل المخلص دوماً وأبداً للحفاظ على راية الاتحاد خفاقةً في ميادين الريادة لنصنع مستقبلاً مشرقاً لأجيال الإمارات القادمة".