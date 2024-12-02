أحمد الزعابي: إنجازات 53 عاماً تضمن الاستدامة والازدهار

أكد معالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار رئيس الدولة، أنّ الاحتفال بعيد الاتحاد، مناسبةٌ لتثمين وتقديرِ جهود قيادتنا الرشيدة وبذل أبناء دولتنا الحبيبة، في ما حققته إماراتُنا من إنجازاتٍ على مدى الـ53 عاماً الماضية، وما شرعتْ فيه من برامج ومشاريع كبرى، بما يضمن استدامة ازدهارها ويرسخ مكانتها الرياديّة في المجالات كافة، اعتماداً على عقول وسواعد أبنائها المُخلصين، ومُعوّلةً على توحد وتلاحم مجتمعها وتضامنه.

وأضاف في كلمته بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، أنه احتفاءً بهذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهاني القيادة الرشيدة.

وقال إنه في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا، نُجدّد عهد الولاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، واثقينَ بحكمته وسداد رأيه، ومؤمنين بنهجه القويم، ورؤيته الواضحة لتطوير وتحديثِ الدولة، وبناء الإنسان المؤهّل المؤدي لواجبه والحافظ لهويته، وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي لدولتنا، كقوةِ سلامٍ ومنارة تعايشٍ وتسامحٍ، وتحقيق تنافسيتها وريادتها في مختلف المجالات، داعياً العلي القدير أنْ يبارك في قادتنا، ويحفظ شعبنا، ويديم على وطننا نعم الخير والاستقرار والازدهار.